In Onda, Ignazio La Russa durissimo con Salvini: "Mattarella bis? Tutti gli hanno detto no. E lui..."

La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale con il via libera di Lega e Forza Italia ha creato qualche frizione all'interno del centrodestra. Dopo la stoccata di Giorgia Meloni che ha ribadito la necessità di rifondare la coalizione, ecco che le fa eco Ignazio La Russa. Ai microfoni di In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, il senatore di Fratelli d'Italia ha svelato un retroscena sul Carroccio. "Quando ci siamo riuniti Salvini ha chiesto 'c'è qualcuno per Mattarella?' e tutti hanno risposto 'no'... Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia", ha spiegato nella puntata di sabato 29 gennaio. E ancora: "Nessuno ha detto di votare per lui, tanto che come battuta Salvini ha detto: 'Allora votiamo no a Mattarella così siamo tutti uniti'".

Poi qualcosa è cambiato, visto che la mattina dopo il leader leghista ha espresso la sua apertura a un Mattarella bis. "E poi? Questa è una bella domanda", ha concluso La Russa parecchio indignato. Un retroscena già confermato ore prima, quando - a voto ormai palese - La Russa raccontava: "All'ultimo vertice di centrodestra, l'unica cosa su cui Salvini e tutti gli altri leader della coalizione sembravano uniti era proprio il no al Mattarella bis... In quell'occasione c'è stato il no globale di Salvini e degli altri, quello è stato l'unico momento in cui il centrodestra è stato unito".

Non era stata da meno Giorgia Meloni. "Sono fiera che FdI sia l'unico partito che in questa vicenda è entrato e uscito esattamente con la stessa posizione", mentre "tutti escono con una posizione differente, salvo FdI. Siamo un partito granitico, leale, con idee chiare e che non le cambia ogni 5 minuti". E con quel "tutti" è chiaro a chi si riferisca.

