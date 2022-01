Mezz'ora in più, Antonio Tajani smentisce Giorgia Meloni: "Mattarella-bis? Non è vero quello che dice"

30 gennaio 2022 a

"Non è vero quel che dice Giorgia Meloni". Antonio Tajani, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, smentisce la sua alleata sulla candidatura di Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica ieri sera all'ottavo scrutinio. Il numero due di Forza Italia ha spiegato che il centrodestra non ha mai escluso il capo dello Stato uscente a priori. Cosa che invece ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia. "Mattarella era l'ultima ipotesi, se ci fosse stato l'accordo tra tutti avremmo votato per Casini perché è un politico, indicato dalla sinistra e non da noi - ha chiarito Tajani -. Tramontata l'ipotesi di un accordo, non potevamo accettare un tecnico. Due tecnici avrebbero dimostrato che in Italia la politica non conta nulla. Mattarella non è un commissariamento della politica, è una scelta".

Parlando invece della possibilità di un rimpasto nel governo, l'ex presidente del Parlamento europeo è stato molto chiaro: "Non abbiamo proposto il cambiamento di alcun ministro o sottosegretario. Se la Lega vuole sostituire un ministro, ne parlino col presidente del Consiglio, vedano loro. Per noi vanno bene quelli che abbiamo. Abbiamo sempre detto in tutte le assemblee che Forza Italia era soddisfatta del lavoro che facevano i tre ministri, il viceministro e i cinque sottosegretari".

Infine, sulla carta Elisabetta Belloni, lanciata la sera prima della settima votazione, Tajani ha ribadito: "A Salvini avevamo detto chiaramente che noi non potevamo andare sulla figura della signora Belloni o su altre figure tecniche. E non per un giudizio sulle persone, ma perché volevamo un politico al Quirinale".

