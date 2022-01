Silvio Berlusconi dal letto d'ospedale: "Questi sono dei...", clamoroso schiaffo a Salvini e Meloni

30 gennaio 2022 a

a

a

E' stato Silvio Berlusconi uno dei primi a capire che ieri l'unica soluzione per uscire dall'impasse fosse rappresentata dal Mattarella bis. Già alle 12:51 le agenzie facevano sapere che il Cav aveva chiamato il capo dello Stato uscente, garantendogli l'appoggio di Forza Italia. Le mosse del leader azzurro si sono rivelate decisive sia all'inizio di questa fase che alla fine. All'inizio infatti è stato lui a tirarsi indietro per il bene del Paese, alla fine ha contribuito a sbloccare una situazione di stallo, telefonando direttamente a Mattarella.

Marta Fascina, la struggente dedica a Berlusconi in ospedale: "Sei sempre tu", cosa spunta su Instagram | Guarda

Stando al retroscena del Giornale, nella conversazione col presidente della Repubblica Berlusconi avrebbe detto: "Questi si sono dimostrati dei ragazzini". Dicendosi quindi irritato dal modo in cui erano state condotte le trattative. "Questo è il momento dell’unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l’unità oggi può ritrovarsi soltanto intorno alla figura del presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell’interesse superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei sette anni del suo altissimo mandato", scriveva ieri Berlusconi, dopo la notizia della disponibilità di Mattarella per il bis.

"Secondino degli italiani". Vittorio Sgarbi picchia durissimo contro Mario Draghi: green pass, profezia-choc

I contatti e le telefonate fatte dal Cav in questi giorni, nonostante il ricovero al San Raffaele, dimostrano un attivismo fuori dall'ordinario. Fondamentale anche il filo diretto mantenuto con i dirigenti di Forza Italia in una fase cruciale come quella dell'elezione del presidente della Repubblica.

"Ho chiamato Berlusconi per scusarmi". Prima lo insulta, poi fa il santo: l'ultima vergogna di Enrico Letta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.