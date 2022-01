In Onda, la profezia di Pierluigi Bersani: "Solo qualche settimana di quiete, poi...", scenario da incubo

30 gennaio 2022 a

"Il Paese avrebbe gradito una novità, e lo avrebbe gradito anche Mattarella": Pierluigi Bersani, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha detto la sua sulla rielezione del presidente della Repubblica, avvenuta ieri all'ottava votazione. L'ospite del talk si è detto molto deluso dalla politica: "Il sistema politico non è stato in grado di produrla questa novità e alla fine si è messo in sicurezza così. Questo, però, non basta, bisogna riprendere il cammino della politica".

Parlando della crisi della politica, poi, Bersani ha spiegato: "Perché è così debole? Sono anni, basta vedere la disaffezione elettorale. L'indebolimento è dovuto anche a questo meccanismo trasformistico che noi chiamiamo maggioritario all'italiana. Ha portato a un discredito evidente della politica". Quello che auspica, quindi, è una nuova legge elettorale. Cosa di cui ha parlato recentemente anche il segretario del Pd Enrico Letta.

Alla fine Bersani ha chiosato: "Pensare di bypassare la politica senza andare alla radice della sua crisi è assurdo. Qualche settimana di quiete e poi...sappiamo che ci troviamo in un anno pre-elettorale. Io mi auguro che ciascuno per il suo pezzo si ridiano un profilo leggibile, trovino il modo in questi mesi di segnalare qualche iniziativa di ricostruzione".

