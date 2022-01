Quirinale, il piano di Sergio Mattarella: mantenere la stabilità con l'Europa e rafforzare l'intesa con Draghi

31 gennaio 2022 a

a

a

Sergio Mattarella vuole restare in funzione fino alla scadenza, cioè fino al 3 febbraio del 2029. "Un incarico pieno, e non solo formalmente. Se dobbiamo dare un segnale di stabilità all'Europa, ha spiegato ai suoi consiglieri tutti riconfermati, ebbene, che stabilità sia. Non sono un tappabuchi, sono un presidente", rivela il Giornale. "Devi rimanere al tuo posto per la solidità e il bene del Paese", gli ha detto il premier Draghi per convincerlo al bis. "Anche tu devi restare", la risposta di Mattarella, perché appunto "non ci si può sottrarre dai doveri a cui si è naturalmente chiamati".

"Chi ha convinto Mattarella a restare". La Repubblica, il retroscena oltre la decenza

Oggi non sono le segreterie dei partiti a chiedere al capo dello Stato una proroga, ma i parlamentari ad aver imposto a leader di salire sul Colle. Mattarella non ha negoziato la durata dell'incarico, quindi si sforzerà "di interpretare le attese e le speranze dei cittadini". C'è molta attesa dunque per il discorso del secondo insediamento, giovedì 3 febbraio, sette anni esatti dal primo. Il capo dello Stato traccerà una sorta di programma della sua seconda presidenza, partendo dalle due priorità "in base alle quali un anno fa ha messo in piedi il governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. La prima è il Covid", spiega il Giornale.

"Ecco i nomi di chi ha lavorato nell'ombra". L'uomo che ha portato al Mattarella bis: trame segrete, che roba è questo Parlamento

Bisogna sostenere gli sforzi delle autorità sanitarie nella lotta alla pandemia e incrementare i successi della campagna di vaccinazione, "stiamo tuttora attraversando una grave emergenza". La seconda è il Pnrr, i soldi europei del Recovery, le riforme, il tentativo dell'esecutivo di modernizzare il Paese. Poi c'è la questione più generale dell'unità istituzionale. Quel «patriottismo» di cui ha parlato nel messaggio di capodanno agli italiani, che "ci fa sentire partecipi del medesimo destino" e sul quale il capo dello Stato vigilerà per altri sette anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.