Giorgia Meloni, la foto-sfottò sul Quirinale: "Il perfetto riassunto degli ultimi giorni"

Giorgia Meloni non nasconde una certa indignazione per come è finita la partita per il Quirinale. E così, tra le ultime uscite, spunta su Twitter una foto che ha ben poco bisogno di didascalie. Nell'immagine diffusa dalla leader di Fratelli d'Italia si vede una sfilza di parlamentari con in mano le poltrone e sotto un "grazie presidente". Anche il commento non ci va per il sottile. "Il perfetto riassunto degli ultimi giorni", scrive la Meloni.

Un vero e proprio attacco a quei parlamentari che hanno permesso il Mattarella bis. Tra questi ci sono anche gli alleati di centrodestra su cui la Meloni si è già ampiamente espressa. "Le posizioni di tutti gli altri cambia, la nostra no. Ora bisogna ricominciare daccapo. Bisogna rifondare il centrodestra daccapo. Il centrodestra parlamentare non esiste. Il centrodestra è maggioranza nel Paese e noi lo vogliamo rappresentare", commentava appena Roberto Fico, presidente della Camera, annunciava la rielezione di Sergio Mattarella.

Ancora una volta la Meloni non nega che dal centrodestra, ossia da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si aspettava "un po' di coraggio in più. Questa cosa mi fa impazzire, mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace ma noi di FdI abbiamo fatto di tutto". Una dura accusa che vede d'accordo anche Fabio Rampelli: "Il centrodestra deve rifondarsi, darsi nuove regole, fare scelte comprensibili per il popolo italiano. La decisione di Salvini e Berlusconi di convergere su un Mattarella bis", ha tuonato il vicepresidente alla Camera di FdI.

