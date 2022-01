Cdm, "clima surreale, come a certi pranzi di famiglia": voci su Draghi e partiti, un brutto sospetto

31 gennaio 2022 a

Ci si aspettava il caos dopo la combattuta partita del Quirinale, e invece nulla: il primo Consiglio dei ministri è andato avanti in un clima sereno, addirittura "surreale" secondo un ministro, che all'Adnkronos ha detto: "Come se nulla fosse successo. Un po' come certi pranzi di famiglia a Natale, costretti a stare insieme ma sotto sotto...". Tutto è filato liscio, insomma, nonostante le tensioni che si sono registrate nei giorni scorsi. Che sia un modo per evitare che il premier lasci tutto e porti i partiti al voto? Chissà.

In apertura del Cdm, Mario Draghi ha ringraziato Sergio Mattarella per aver dato la sua disponibilità alla rielezione e poi gli ha fatto gli auguri per il suo lavoro, invitando tutti i ministri seduti al tavolo a fare un applauso per il Capo dello Stato. Infine ne ha sposato le priorità, ossia lotta alla pandemia e ripresa economica e sociale del Paese. In un secondo momento il premier avrebbe espresso soddisfazione per i dati sulla crescita, con un balzo del 6,5% nel 2021.

Alla fine un necessario cronoprogramma da seguire per portare avanti il Pnrr. Entro giugno, infatti, vanno raggiunti altri 45 traguardi, che "valgono" ben 24,1 miliardi di euro. Per questo il premier ha chiesto a tutti i ministri un report sullo stato di attuazione e segnalazioni puntuali nel caso in cui ci fosse l'esigenza di intervenire con leggi o misure correttive.

