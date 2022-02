Giancarlo Giorgetti durissimo contro Speranza in CdM: "Basta! Come spieghi questa roba?", tensione alle stelle

01 febbraio 2022 a

Mario Draghi arriva al tavolo circolare del Consiglio dei ministri. L'incontro, il primo dopo l'elezione di Sergio Mattarella, fila via in poco più di mezzora. Il premier, prima di iniziare, non lesina sorrisi: entra quando i ministri sono già tutti seduti e decide di salutarli uno per uno, accostandosi dietro alla sedia di ognuno. Appena seduto - rileva il Giornale- "chiama" l'applauso per Sergio Mattarella. "Voglio prima di tutto ringraziarlo per la decisione di rimanere per un secondo mandato. Le priorità che ha espresso la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica del Paese sono le stesse del governo",

Una certa irrequietezza di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, è notato da alcuni mentre interloquisce con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il titolare della Salute parla della proroga delle misure anti-Covid, il leghista sbotta: "E bastaaaa! Come spieghiamo alle categorie?". Giorgetti ribadisce la necessità di introdurre "una qualche forma di indennizzo o risarcimento per i fragili che hanno riportato danni a causa di effetti avversi del vaccino. È una mia personale sensibilità, spiega alla platea.

Nel frattempo si è saputo che da ora Draghi è intenzionato a tenere due Cdm a settimana. L'erogazione della seconda rata del Pnnrr, in scadenza al 30 giugno, spiega il premier "presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro". Ha fatto scalpore che nel cdm sia Dario Franceschini che Stefano Patuanelli sono rimasti sempre in silenzio. I due, infatti, sono quelli che "hanno fatto il possibile affinché Draghi non andasse al Colle", conclude il Giornale.

