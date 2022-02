Silvio Berlusconi, calvario infinito: ieri le dimissioni, oggi nuovo ricovero. Voci dal San Raffaele

01 febbraio 2022 a

Soltanto ieri, lunedì 31 gennaio, Silvio Berlusconi è uscito dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per un'infezione. Fuori dall'ospedale due giorni dopo la chiusura della partita quirinalizia: borsalino in testa e mascherina blu, volto un poco pallido, il Cav uscendo ha salutato i giornalisti e chi lo attendeva. Dunque, in auto verso Arcore.

Ma come rivela il Corriere della Sera, già oggi, martedì 1 febbraio, il leader di Forza Italia dovrà tornare al San Raffaele "per sottoporsi a nuovi controlli". Insomma i guai di salute continuano a tormentare Berlusconi, il quale ha appena chiuso una settimana, per lui, davvero amara: al Quirinale ci sperava davvero e ci teneva più di tutto, e restare fuori proprio nel momento in cui si sono decisi i giochi, per certo, è stato un brutto colpo.

Il ricovero, secondo quanto si è appreso da indiscrezioni non confermate ufficialmente, sarebbe stato dovuto a un'infezione alle vie urinarie, che però non gli ha impedito di seguire la corsa quirinalizia e di dire anche la sua. "Ha passato giorni molto brutti ma è in netta ripresa", aveva spiegato nei giorni scorsi il fratello, Paolo Berlusconi. Dunque le parole di Alberto Zangrillo, medico personale del Cav e primario del San Rafaele: "È assolutamente fuori luogo l'attenzione morbosa che si scatena". Ma d'altronde, Berlusconi non è un paziente come tutti gli altri...

