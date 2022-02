Sondaggio Alessandra Ghisleri, Lega e Matteo Salvini per la prima volta sotto ai valori del 2018: crollo dopo il Colle

02 febbraio 2022 a

a

a

Il bis di Sergio Mattarella al Quirinale sarà pure molto gradito dagli italiani ma la "macchinazione che ha portato alla sua rielezione" non è affatto chiara. Tanto che, scrive Alessandra Ghisleri su La Stampa, illustrando il sondaggio di Euromedia Research, tutti i leader politici che hanno partecipato attivamente all'elezione - a eccezione di Matteo Renzi (più 4.2 per cento) e Giorgia Meloni (più 2.7) - perdono consensi. E crolla soprattutto Matteo Salvini, che perde il 5,3 per cento. Male anche Giuseppe Conte (-5.2 per cento), e più distanti, Enrico Letta con -1.5 per cento e Luigi Di Maio (-1.1).

"Mario Draghi ha tentato il suicidio". La bomba del parlamentare sotto anonimato: Quirinale, si riscrive la storia?

In questo scenario Fratelli di Italia di Giorgia Meloni, in due settimane guadagna il 2,2 per cento arrivando così al 21,1 per cento e diventando "il primo partito a scapito della Lega di Salvini che perde l'1.8 per cento registrando il 16,7 per cento dei consensi". Insomma il Carroccio per la prima volta torna al di sotto di quanto preso alle politiche del 2018, almeno stando ai sondaggi.

E se un "capitolo a parte" merita Silvio Berlusconi, che "da candidato alla guida del Paese con il suo ritiro perde il 2,1% delle preferenze dei suoi fan", nel centrodestra anche Forza Italia (7,4 per cento) "paga lo scotto lasciando quasi un punto percentuale". Nel centrosinistra le cose non vanno meglio: "Il Pd di Enrico Letta perde lo 0,8% attestandosi al 20,8%". Il M5S "nella confusione generale riesce a mantenere il 14,2% perdendo solo lo 0.2%. Anche Azione di Carlo Calenda perde lo 0,7% ritrovandosi al 4,1%, mentre Italia Viva lo guadagna ritornando al 3,0%".

"Ma si è mai guardato allo specchio?". Elsa Fornero, l'ultimo insulto a Salvini: la vergogna da Floris | Video

Il sondaggio della Ghisleri, per Matteo Salvini, è ancora più difficile da digerire di quello di Swg mostrato da Enrico Mentana al TgLa7 che dava la Lega al al 17,5 per cento.

Sondaggio, il bis di Mattarella al Quirinale? Equilibri politici stravolti in vista del voto: chi crolla, chi gode

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.