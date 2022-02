M5s, verso la scissione? Ecco chi segue Luigi Di Maio: tutti i nomi del nuovo partito

02 febbraio 2022 a

Quello che sta attraversando il Movimento 5 Stelle non è affatto un buon momento. Ad accendere la miccia è stata la partita del Quirinale, che ha provocato una spaccatura profonda tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte e i loro rispettivi seguaci. Le ipotesi che emergono da divesi retroscena sono due: o l'ex capo politico farà di tutto per sfiduciare l'attuale leader oppure sarà proprio lui a decidere di andarsene, dando vita così a una scissione. Ai suoi fedelissimi - come scrive il Corriere della Sera - avrebbe detto: "È un momento di importante riflessione".

Alcuni parlamentari a lui vicini gli avrebbero addirittura detto: "Luigi forse è arrivato il momento che le strade tue e dei Cinque Stelle si dividano". E nessuno esclude la possibilità che sia proprio Di Maio a inaugurare un grande polo centrista, punto di riferimento nell’area moderata. Il ministro degli Esteri, che è cambiato molto rispetto ai primi anni in Parlamento, sarebbe tentato dall'idea.

Stando al Corsera, i primi a seguirlo sarebbero i membri del suo inner circle, ovvero Laura Castelli e Cosimo Adelizzi, ma anche Sergio Battelli, Mattia Fantinati, Simone Valente, e infine big del calibro di Vincenzo Spadafora. Nel frattempo, però, c'è pure chi sta cercando di mediare. Tra questi Davide Crippa, capogruppo dei grillini alla Camera. Tra i parlamentari, se da una parte c'è chi parla di bluff, dall'altra invece c'è chi spera che la crisi rientri al più presto: "Una scissione? Speriamo di no: Di Maio è parte della nostra storia. Serve un chiarimento con Conte, ne va del futuro di tutti".

