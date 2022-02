Giorgia Meloni contro il Green pass: "Fallimento totale, a cosa è servito davvero"

02 febbraio 2022 a

a

a

Il Green pass? Un "fallimento totale, senza fonti scientifiche". Ne è convinta Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia durissima sul certificato verde proprio nei minuti in cui da Palazzo Chigi filtrano le indiscrezioni si un un nuovo cambio di regole. "Il governo, ormai incartato sulla Babilonia burocratica che ha generato, decide di modificare ancora il Green pass rendendolo temporaneamente illimitato per chi ha avuto tre dosi o chi è guarito ma con due dosi - spiega la Meloni -. E chi ha semplicemente avuto il Covid, e chi si è reinfettato due volte? Non si capisce quali siano le fonti scientifiche di questo provvedimento, ma ormai nessuno si stupisce più".

"Arma politica, ecco il vero obiettivo". Andrea Crisanti, il sospetto su green pass e vaccino





Il punto, prosegue la leader di Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione e ancora più staccato dal resto del Parlamento dopo il colpo di coda avallato dalla maggioranza che ha portato al Mattarella Bis - è che il Green pass è stato un fallimento totale, è servito solo a uccidere ancora di più l'economia reale e a creare tensione sociale e discriminazione. Il lasciapassare non va modificato, va semplicemente abolito".

Green pass, quarantena e zona rossa. Nuovo decreto Covid: cambia tutto. Ecco le nuove regole

Di segno opposto il commento di Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera: "Alla luce dell'andamento della pandemia, il governo ha giustamente semplificato le procedure nelle scuole e non ha discriminato nessuno. La Lega deve decidere se inseguire ogni giorno la Meloni sul terreno della critica alla linea della prudenza oppure comportarsi da forza di governo responsabile". "Decidere restrizioni differenti tra vaccinati e non vaccinati - aggiunge l'esponente di LeU - non è governare sulla base di pregiudizi, ma il suo esatto contrario, perché i dati scientifici e non altro consigliano, nell'interesse primario della salute, di avere regole e comportamenti differenti tra vaccinati e non".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.