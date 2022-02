Silvio Berlusconi, "siamo il perno". La proposta di Bettini, la riunione forzista: cambia il quadro?

02 febbraio 2022 a

“Forza Italia è il partito che, con la sua fondazione, ha consentito la nascita del centrodestra. È stato e continuerà ad essere il perno della coalizione che si contrappone alla sinistra. Il centrodestra che abbiamo come orizzonte strategico è saldamente ancorato ai valori del Ppe: europeista, atlantista, garantista, cattolico e liberale". Questa la nota di Silvio Berlusconi dopo una riunione con i vertici forzisti. "Forza Italia è impegnata, insieme con le altre sigle di centro, per rafforzare l’area centrale di un centrodestra che è ancora oggi per i sondaggi la prima scelta degli italiani, la coalizione che governa la maggior parte delle Regioni e centinaia di Comuni", continua la nota.

"Ho ringraziato e mi sono complimentato con i dirigenti nazionali di Forza Italia per come hanno gestito le scorse settimane, un passaggio molto delicato per la Repubblica. Oggi siamo pronti per la nuova sfida dentro al centrodestra, per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti elettorali: saremo il cuore di un centrodestra che si dovrà presentare alle prossime elezioni profondamente rinnovato”, si conclude così la nota. Un documento che rilancia la centralità - secondo Berlusconi - del progetto forzista nel centrodestra, ma anche un messaggio alla Lega di Salvini che con l'idea della creazione di un partito repubblicano vorrebbe mettere il Caroccio al centro dello schieramento politico. Anche perché dal fronte progressista Goffredo Bettini in una intervista a Repubblica ha sostenuto che il campo democratico ha bisogno per vincere di una "gamba" di centro moderata, europeista, innovatrice. "Se le forze liberali ora spezzettate e senza federatore convergessero nel dare voce ad un elettorato almeno del 10% attualmente senza rappresentanza, sarebbe una svolta nella politica italiana. Non si tratta di sostituire i 5S e le altre forze dell'area di sinistra, ma di allargare la rete di dialogo in tutte le direzioni guardando anche al travaglio di Forza Italia", ha spiegato Bettini.

