Mario Draghi, timori per la tenuta del governo: "Romperanno, vedrai", quando la Lega può aprire la crisi

03 febbraio 2022 a

a

a

Mario Draghi sarebbe terrorizzato da una crisi di governo che potrebbe concretizzarsi a giugno quando la Lega potrebbe rompere con la maggioranza per cominciare la campagna elettorale. Ieri, 2 febbraio, Matteo Salvini, dopo solo tre giorni dalla riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale, si è reso protagonista del primo strappo sul decreto Covid. "Romperà, vedrai", è la frase che anche il premier si sente ripetere da giorni dai colleghi, secondo quanto riporta un retroscena su La Stampa.

"Mai un politico sopra di me". Cioccolata calda con Salvini, così Draghi ha fatto fuori Casini: il retroscena-bomba

Draghi durante il confronto con Giancarlo Giorgetti si è detto perplesso per essere stato accusato di aver compiuto una discriminazione tra bambini vaccinati in presenza e non vaccinati in Dad. Il problema - e il premier lo sa benissimo - è che d'ora in poi qualsiasi decisione lui prenda avrà un valore politico e politicamente sarà strumentalizzata. E Salvini, che non è uscito bene dalle trattative sul Quirinale, deve recuperare consensi, anche perché Giorgia Meloni rischia di salire sempre più nei sondaggi a suo svantaggio. Quindi salirà il livello dello scontro.

Giorgia Meloni, "niente tentazioni". Perché Fratelli d'Italia non c'entra col "nostalgismo"

In questo scenario Draghi deve capire se riuscirà a tenere buono Salvini altrimenti per lui sarà molto difficile tenere unito il governo e fare le necessarie riforme delle pensioni e del fisco. Una possibile uscita dall'esecutivo della Lega, del resto, è ben presente a tutti. Enrico Letta ha detto che quello che è accaduto ieri in Cdm "rischia di aumentare l'instabilità e a creare confusione nel Paese", quindi ha invitato Salvini a "tornare a fianco del presidente del Consiglio".

Berlusconi, la proposta di Bettini e il vertice azzurro: Forza Italia, cambia il quadro?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.