Matteo Salvini positivo al Covid? "Toh, proprio oggi": tampone e stop, la stranissima coincidenza

Una pernacchia al Covid. Matteo Salvini è risultato positivo durante lo screening dei parlamentari prima del giuramento di Sergio Mattarella per il bis al Quirinale. Insieme a Salvini, sarebbero risultata contagiata un'altra dozzina di onorevoli, tra deputati e senatori, che proprio come il leader della Lega non potranno così presenziare alla cerimonia di insediamento del Capo dello Stato e che anzi dovranno ora filare a casa in quarantena. Ma il Capitano fa buon viso a cattivo gioco, pubblicando su Facebook il proprio selfie tra le quattro mura di casa, con tanto di pollice alzato in primo piano, davanti all'obiettivo dello smartphone.

"Amici sono in buona compagnia - annuncia Salvini -: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io!". Il tutto da asintomatico ed evidentemente senza neppure un dubbio o una avvisaglia nei giorni scorsi, come chiarisce subito dopo l'ex ministro degli Interni: "Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo".

Non poteva poi mancare un simpatico riferimento alle tradizioni, tanto care alla sua comunicazione social: "Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!!". Il lavoro in ogni caso non si fermerà: "A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza". Ne avrà bisogno, e le tempistiche di recupero dal Covid non c'entrano: gli servirà soprattutto per gestire i maldipancia sia nella maggioranza sia nella coalizione di centrodestra. A naso, per risolvere questi problemi politici potrebbero non bastare i cinque-dieci giorni di "stop" che di norma toccano ai vaccinati

