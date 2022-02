M5s, Giuseppe Conte? Non solo Luigi Di Maio, le due donne che congiurano contro il leader

03 febbraio 2022 a

E' caos nel Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte da una parte e Luigi Di Maio dall'altra. Le ostilità tra i due si sono acuite dopo la partita del Quirinale. A far innervosire il ministro degli Esteri sarebbe stato soprattutto il fatto che Conte abbia dato in pasto ai media il nome di una sua collega e cara amica, Elisabetta Belloni. Stando a diversi retroscena, le opzioni di Di Maio al momento sarebbero due: lasciare il partito, dando vita così a una scissione, oppure sfiduciare il leader e cercarne uno nuovo.

Marcello Sorgi su La Stampa, però, fa notare che l'ex capo politico non avrebbe i numeri per spodestare l'avvocato, anche perché quest'ultimo dispone di una larga maggioranza interna ed è stato votato dagli iscritti. Per raggiungere il suo obiettivo, però, Di Maio, può comunque contare su altre figure interne al partito, come le ex sindache di Roma e Torino, Virginia Raggi e Chiara Appendino. Con la prima ha anche avuto un lungo incontro qualche giorno fa. E pare che i due abbiano parlato proprio di Conte.

L'editorialista del quotidiano piemontese ha spiegato che il ministro può contare soprattutto sulla Raggi, che è rimasta particolarmente scottata dalla sconfitta alle comunali nella Capitale. Lei, infatti, sarebbe convinta che il suo risultato sarebbe potuto essere migliore se Conte si fosse impegnato di più in campagna elettorale. Tra i due, insomma, non correrebbe buon sangue.

