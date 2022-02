Sergio Mattarella al giuramento, nessuna polemica per il bis? Forse no: dalla Camera una foto brutale (che la dice lunghissima)

03 febbraio 2022 a

Un discorso più lungo del previsto, quello di Sergio Mattarella al giuramento per il suo bis al Quirinale, per il suo succedere a se stesso nel ruolo di presidente della Repubblica. Quasi quaranta minuti, rispetto ai 20-25 previsti. Questo anche per gli applausi che a più riprese lo hanno interrotto.

Un discorso molto differente rispetto a quello di Giorgio Napolitano all'epoca del suo, di bis, quando si presentò fiammeggiante in aula, in quella Camera dove usò termini ultimativi contro i partiti che lo avevano confermato prima carica dello Stato senza saper trovare altri accordi. No, da parte di Mattarella nessun tono polemico: "Non posso sottrarmi alla nuova chiamata, dobbiamo costruire l'Italia del dopo emergenza", ha affermato sottolineando poi che "sono stati giorni travagliati, anche per me". Questo, forse, il massimo della "polemica".

Nel suo lungo intervento, di cui potete leggere in modo più approfondito aprendo questo link , il capo dello Stato ha ringraziato "per la fiducia" i grandi elettori. Dunque un riferimento alla Costituzione, "il riferimento della mia azione". L'appello a ricostruire l'Italia del dopo-emergenza, il maledetto Covid. Quindi un ringraziamento al governo guidato da Mario Draghi per il suo impegno. Rivolgendosi tra le righe sempre al premier, Mattarella ha anche ricordato come sia necessario concedere i suoi tempi al Parlamento, in un riferimento apparso piuttosto polemico nei confronti dei dpcm e della decretazione d'urgenza. E ancora, parole forti sulla magistratura, invocando una "profonda riforma della giustizia", sempre più necessaria dopo gli scandali di questi ultimi anni.

Applausi, solo applausi, anche dai banchi di Fratelli d'Italia per Sergio Mattarella. Ovviamente nessun riferimento alla durata del mandato: stando alle indiscrezioni trapelate nella folle settimana quirinalizia, la condizione posta sarebbe stata quella di non avere vincoli. Sette anni insomma, ammesso e non concesso che il presidente cambi idea. Già, quel bis non lo voleva e lo aveva ripetuto in ogni occasione possibile. E, per quanto Mattarella non abbia speso alcuna parola polemica sul fatto che sia stato ri-tirato per la giacchetta al Quirinale, la foto che potete vedere qui in calce, diventata virale alla velocità della luce sui social e tratta dalla diretta del Tg1, fa pensare l'esatto opposto. Lo sguardo del presidente, catturato in questo frame durante il suo discorso di insediamento, sembra dirla lunga. Anzi, lunghissima...

