PiazzaPulita, Guido Crosetto conferma: "La frattura tra Salvini e Meloni al suo punto massimo"

"La frattura tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni è al suo punto massimo dopo la divaricazione sull'elezione del Presidente della Repubblica": Guido Crosetto, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha spiegato che tipo di rapporto ci sia al momento tra i due principali leader del centrodestra. L'ex coordinatore di Fratelli d'Italia, però, teme che questa volta ci vorrà un po' più di tempo per ricomporre questa spaccatura.

"Ma con quali voti potevate eleggere un candidato di centrodestra?", ha chiesto allora il conduttore. E Crosetto ha spiegato: "Secondo me, l'obiettivo era quello di provare a votare un candidato in grado di allargare lo schieramento e quindi di prendere voti anche dall'altra parte", facendo riferimento dunque a Partito democratico e Movimento 5 Stelle. "E secondo me c'erano dei candidati, tra quelli di cui si è fatto il nome, che avevano una possibilità - ha continuato l'ospite del talk -. Era stato indicato Carlo Nordio, per esempio, che non è mai stato bollato politicamente".

Ed Elisabetta Casellati? "Lei ha avuto tutti i voti di Fratelli d'Italia, probabilmente tutti quelli della Lega, ma ne ha persi molti all'interno del suo partito, come sa chiunque - ha detto Crosetto -. Bisognava candidare qualcuno che non perdesse voti dei suoi e che poi potesse aggiungerne altri da fuori. Un'ambizione legittima e democratica".

