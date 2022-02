Sergio Mattarella, Castagnetti: "Sono testimone". Quando ha saputo del bis... la confessione-choc dell'amico di sempre

04 febbraio 2022 a

Sergio Mattarella lo aveva sempre detto di non volere un secondo mandato. E ora Pierluigi Castagnetti conferma che le sue intenzioni erano proprio quelle, mettendo così a tacere le voci su una sua ambizione di tornare al Colle: "Sono testimone di quanto fosse profonda e sincera la sua decisione originaria. Voleva vivere una fase più familiare e serena. Mattarella non mentiva". L'ex segretario del Ppi, poi passato al Pd e amico di lunga data del presidente della Repubblica, in una intervista al Foglio racconta nel dettaglio prima il rifiuto di Mattarella al bis al Quirinale e infine la sua accettazione.

Alcuni, spiega, "l'hanno cominciata a chiamare ambizione. Alcuni addirittura strategia. Come se un uomo di 80 anni, un uomo come lui, avesse qualcosa da chiedere o da attendersi, ancora, dalla rielezione. Hanno provato a imbrattarlo con la malizia". Invece, chiarisce Castagnetti, "ha avuto paura per la tenuta della Repubblica. Ha compreso che se non avesse accettato il sistema politico rischiava di crollare".

E ancora, attacca, "non si improvvisa un presidente, i partiti hanno pensato di trovarlo en plein air. E' la prima volta che si cerca con il metodo dello scouting. E' stata la prima elezione lotteria". Alla fine "non c'era solo lui. Altre personalità avrebbero potuto ricoprire quel ruolo, ma solo sul suo nome c'era una disponibilità condivisa da parte di un Parlamento che è nei fatti un Parlamento composto da minoranze". A chiedergli di restare sono stati i capigruppo, il premier e "personalità della vita repubblicana" "per fermare lo sbriciolamento delle istituzioni".

Quindi le aspettative verso l'Italia, la crisi ucraina, la pandemia "lo hanno spinto a rivedere la sua decisione". Ora il mandato, conclude Castagnetti dopo aver ascoltato il discorso di insediamento sarà "pieno, di sette anni. Non esiste il mandato intervallo".

