Cinzia Leone, senatrice M5s: "Mi hanno rubato il cappotto alla Camera, sono indignata". Dopo pochi minuti... Figuraccia epica

Dalla indignazione alla figuraccia, il passo è molto breve. Giovedì Cinzia Leone, senatrice del Movimento 5 Stelle, denuncia su Facebook il furto del suo cappotto a Montecitorio, venerdì scorso, durante le operazioni di voto per il Quirinale. "Buongiorno care e cari, scusate lo sfogo ma sono profondamente INDIGNATA su quanto mi è accaduto, al transatlantico di Montecitorio, venerdì scorso al termine della votazione del PdR", scrive sui sociale la vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Un fatto "impensabile" perché avvenuto "in un ambiente frequentato da Senatori, Deputati, Commessi, giornalisti".

Nella foga, l'italiano lascia un po' a desiderare: "Premesso che in aula non è consentito entrare con il cappotto lo lasciai, giusto il tempo della votazione, su di uno dei divani nel transatlantico ebbene il cappotto non l'ho trovato laddove lo lasciai, dopo il voto, al che iniziai a controllare nei vari divani ma niente". "Provo profonda tristezza poiché pur comprendendo che era un cappotto di buona manifattura e un apprezzato brand LSpagnoli, quel qualcuno lo ha RUBATO impensabile in un ambiente frequentato da Senatori, Deputati, Commessi, giornalisti".

Poco dopo, ecco la svolta: il cappotto della Leone è stato ritrovato. Nessun furto, il soprabito era semplicemente scivolato dietro uno dei divanetti del Transatlantico, dove era stato lasciato prima di entrare in Aula a votare. Lo conferma all'agenzia Adnkronos il questore-deputato di Fdi, Edmondo Cirielli, che invita la parlamentare grillina a scusarsi con l'amministrazione della Camera: "Ci aspettiamo che la senatrice chieda scusa alla Camera e che in futuro usi gli spazi appositi per lasciare il cappotto e non sui divani che sono fatti per altro...".

