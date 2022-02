Renato Mannheimer, bomba su Salvini e Conte: "Il piano di Draghi e Mattarella" per farli fuori

04 febbraio 2022 a

Matteo Salvini e Giuseppe Conte "sono accomunati da avere entrambi una venatura populista anche nei loro partiti". Renato Mannheimer, ospite de L'aria che tira, su La7, nella puntata del 4 febbraio spiega che i due leader "qualcosa in comune ce l'hanno, hanno preso molti voti in passato col populismo, poi i voti per entrambi sono diminuiti, prima più per il Movimento 5 Stelle e in questo periodo fortemente per la Lega".

Detto questo, prosegue il sondaggista, "siamo in un anno pre-elettorale, la campagna elettorale è iniziata". Quindi sgancia la "bomba": "Sono certo che sia Mario Draghi sia Sergio Mattarrella cercheranno di impedire questa deriva". Intanto, aggiunge Mannheimer, "abbiamo già cominciato ad assistere a questo scenario di spese elettorali".

Infine il sondaggista commenta il discorso di Mattarella da presidente rieletto: "Ho molto apprezzato nel discorso di Mattarella l'importanza dell'Europa ma anche il sentimento di patria, la questione della giustizia, forse anche con un po' di auto-critica visto che era anche presidente del Csm". Mattarella "ha dato una stoccata al governo sui decreti legge", conclude. "Un discorso bello che dà uno stimolo e forse suggerisce che in questo settennato sarà più duro e rigoroso".

