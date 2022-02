Giorgia Meloni gela Matteo Salvini: "Chiarezza? Qual è il mio problema con lui"

04 febbraio 2022 a

a

a

Il bis di Sergio Mattarella non è piaciuto Giorgia Meloni, soprattutto per l'appoggio dato da Forza Italia contro la Lega che di fatto ha messo in crisi i rapporti all'interno del centrodestra. Il dibattito verte attorno al dilemma se proseguire la strada insieme o intraprendere un percorso politico differente. La leader di Fratelli d'Italia, su questo punto, pretende chiarezza dagli alleati. E la reazione di Matteo Salvini non lascia presagire una facile ricucitura: "Ingenerose", ha definito le parole di Giorgia il leader della Lega.

Il piano per impedire alla Meloni di governare (anche se prende il 30%): la denuncia di Orsina, una legge per far fuori FdI

Intervenuta ai microfoni di Radio 24, ha specificato che, "i problemi con Salvini Sono questioni politiche e non personali". Il Giornale rivela che la Meloni ha fatto capire che la porta nei suoi confronti non è chiusa: bisogna vedere se sarà possibile ricostruire i rapporti con la Lega, soprattutto in vista delle elezioni del 2023. La Meloni e Fratelli d'Italia chiedono al Carroccio e a Forza Italia se preferiscono l'alleanza di centrodestra o danno priorità a quella del governo con Pd e M5S.

"Che sia l'ultima volta". Mattarella giura? Cannonata della Meloni contro Colle e "alleati": "Ecco il frutto degli inciuci"

"Cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l'alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra?", ha spiegato la Meloni. Che ha anche fatto presente la scelta di essersi dissociata dalla linea di Forza Italia e Lega nell'elezione del presidente della Repubblica: "Non sono io che devo fare chiarezza. Devono fare chiarezza gli altri". Sul discorso di giuramento del presidente Mattarella, la Meloni ha condiviso alcuni passaggi, come ad esempio quello sulle correnti nella magistratura e sulla centralità del Parlamento. "La considero una risposta e mi aspetto che, in coerenza con quanto detto, ci sia un passo significativo nella sua attività", riferendosi proprio al passaggio del Capo dello Stato sulla giustizia nel discorso di insediamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.