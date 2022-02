Renato Brunetta, "basta con questo sistema bastardo". Terremoto dentro Forza Italia, via al Big Bang in Parlamento

05 febbraio 2022 a

Il nuovo grande centro passa da Renato Brunetta. "Abbiamo davanti gli anni che cambieranno l’Italia e l’Europa, il programma del Recovery e i valori delle tre culture politiche che hanno costruito la democrazia italiana ed europea: popolare, liberale e socialista. Quella che la coppia Mattarella-Draghi incarna". A dirlo in un'intervista a La Repubblica è il ministro della Pubblica amministrazione nonché big di Forza Italia. "Bisogna avviare un dibattito per tornare a un sistema di tipo proporzionale, serio e corretto verso la governabilità. Forza Italia ha vinto quando ha tenuto tratti riformisti. Ha perso quando si è appiattita sulla 'destra-destra' - aggiunge Brunetta - . La coalizione recente di centrodestra sembra non esistere più. Il mio sogno è riunire le culture politiche europeiste".

"Il 22 ottobre avevo lanciato un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, ai 'liberi e forti' di sturziana memoria - aggiunge Brunetta -. Chiedevo proprio di tornare ai fondamentali, alle grandi famiglie politiche che hanno costruito l'Europa e le sue istituzioni nel dopoguerra: la famiglia dei popolari, quella liberale e quella socialista. Individuavo in queste culture politiche la chiave per ricostruire l'Italia del futuro. Con Draghi".

"Nelle democrazie mature regolate dal maggioritario, due visioni alternative convergono al centro e isolano le tendenze estremizzanti - precisa Brunetta -. In Italia, invece, in ragione della sua democrazia ancora non compiuta, il maggioritario ha prodotto l'effetto opposto: ha radicalizzato l'offerta politica e ha lasciato il centro senza voce. Il bipolarismo 'bastardo' all'italiana, figlio cioè della volontà di vincere le elezioni, ma non in grado di assicurare la governabilità, ha ammutolito e messo in sonno le culture liberali, popolari, riformiste. Bisogna svegliarle e ridar loro voce", conclude.

