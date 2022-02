Roberto Speranza travolto dal green pass, il report: crollo a tempo record per il ministro, il "vaffa" degli italiani

06 febbraio 2022 a

La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha rappresentato la sconfitta della politica. Agli occhi degli italiani quanto andato in scena settimana scorsa - con trattative fallite e tensioni all'interno delle stesse coalizioni - è una presa in giro. Lo conferma il sondaggio di Ilvo Diamanti. Le cifre riportate sul quotidiano La Repubblica vedono quasi tutti i leader, o comunque politici rilevanti, perdere consensi rispetto al mese di novembre. Tutti, Roberto Speranza compreso. Il ministro della Salute paga il caro prezzo del Green pass e delle restrizioni ancora presenti, passando dal 49 per cento al 40 di fiducia. Un dato che non sorprende A maggior ragione ora che il governo, e lui in primis, è costretto ad allentare su qualche stretta come la quarantena a scuola.

Ma Speranza è in buona compagnia. Come lui crollano anche Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, entrambi di ben 10 punti (il primo arriva al 31 per cento, il secondo al 26). E ancora, stessa sorte tocca a Mario Draghi che lascia un 70 per cento e tocca il 65 e a Giuseppe Conte (dal 53 al 49). Poi è la volta di Paolo Gentiloni (47-40), Enrico Letta (43-35), Dario Franceschini (43-32) e la stessa Giorgia Meloni.

La leader di Fratelli d'Italia cala passando dal 43 al 39 per cento. Come lei anche Giancarlo Giorgetti (35-28) e Luigi Di Maio (37-30). L'unico a crescere, seppur di pochissimo, è Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva cresce di un punto percentuale (dal 18 al 19). È stato lui, infatti, il più duro sulle elezioni per il Quirinale. "Qui siamo alla follia, sono quattro giorni che stiamo votando senza una logica, stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare", era stata una delle sue tante accuse.

