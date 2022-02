Mediaset, "fatto fuori" anche Guido Crosetto: indiscrezioni-bomba, come e quando lo hanno fermato

06 febbraio 2022 a

Il centrodestra è esploso. Davanti a tutti. Quel che è successo dopo il bis al Quirinale di Sergio Mattarella, in estrema sintesi, è stata la fine della coalizione. Vedremo se, come e quando si ricucirà. E questa clamorosa tensione avrebbe anche degli effetti... televisivi.

Il punto è che da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono arrivati attacchi pesantissimi non solo a Matteo Salvini, ma anche a Silvio Berlusconi. E per questa ragione, a Mediaset l'ordine di scuderia sarebbe quello di fermare le ospitate di esponenti di FdI. Il tutto dopo che la Meloni, a Quarta Repubblica di Nicola Porro, ha affermato: "A Berlusconi non devo niente, non ho dato l'ok alla sua candidatura per sottomissione". Parole che Forza Italia avrebbe gradito davvero poco.

Da quel momento, insomma, sarebbero saltate già tre ospitate di esponenti di Fratelli d'Italia. E tra queste, rivela Il Fatto Quotidiano, anche quella di Guido Crosetto, che era stato contattato da Barbara Palombelli per il suo Stasera Italia in onda su Rete 4. Niente di fatto, però. Il motivo ufficiale delle esclusioni sarebbe "la contemporaneità con il festival di Sanremo", insomma ospitate (ufficialmente) solo rinviate.

Per inciso, il primo a dover tornare sugli schermi Mediaset sarà proprio Crosetto, il prossimo mercoledì e sempre a Stasera Italia. Il via libera sarebbe dovuto al fatto che non viene considerato un esponente politico di FdI poiché non è parlamentare dal 2018.

