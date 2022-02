Mario Draghi "pensa a lasciare Palazzo Chigi": lo scoop di Luigi Bisignani, passo indietro del premier?

06 febbraio 2022 a

Luigi Bisignani, dalle colonne del Tempo, svela uno scoop: Mario Draghi sarebbe già stanco di stare a Palazzo Chigi e mediterebbe la via di uscita. "Draghi è molto irritato perché nelle ore più drammatiche delle votazioni per il Colle, gli sono state suggerite inutili telefonate ai leader dei partiti per autoproporsi. E poi il premier è pure risentito contro Sergio Mattarella. Ma ora Mattarella può riprendere addirittura il suo settennato, a partire dalla giustizia, come fosse la prima volta. SuperMario invece sa che deve trovare una via d'uscita, conscio che il suo governo dei migliori fa acqua da tutte le parti", scrive Bisignani.

Preoccupano "i piani operativi del Recovery plan che sono ancora tutti in alto mare e che difficilmente, con l'aria che tira in Europa, riuscirà a far slittare le scadenze del Pnrr al 2030. Così Draghi - secondo Bisignani - troverà il modo, a causa delle persistenti liti tra i partiti del suo Esecutivo e del rischio di una manovra restrittiva da 50 miliardi, di chiamarsi fuori. Meglio le elezioni per un vero chiarimento politico. E proprio perché il treno Italia sta deragliando, ha consigliato al suo modesto ministro dell'Economia Daniele Franco di annullare la conferenza stampa con il collega tedesco Christian Lindner di passaggio a Roma".

Inoltre, sempre secondo Bisignani, "il premier ha preso coscienza della sua debolezza e per ora non riuscirà neppure a fare un rimpasto, che pure auspicava. La fibrillazione nei partiti si tocca con mano. Luigi Di Maio è ormai in uscita dai 5 Stelle, dove Conte ha comunque preso la leadership. A Di Mai non resta che trovare, come lui stesso dice, una nuova strada fuori dal Movimento, cercando di costruire un ipotetico catenaccio intorno a Draghi con cui è in ricambiata sintonia. Ma se i Cinque Stelle sono in evaporazione, Forza Italia sta per esplodere, con la pattuglia di ministri (Gelmini, Carfagna, Brunetta) ininfluenti tanto nel partito come nel Governo", precisa Bisignani. Tutte manovre politiche che indeboliscono la forza politica della compagine del premier Draghi, il quale a questo punto sta seriamente meditando di lasciare Palazzo Chigi..

