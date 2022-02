Non è l'arena, Massimo Giletti e la bordata su Fazio in tempo reale: "La Papessa"

07 febbraio 2022 a

"C'è stato il Papa dal mio amico Fazio, e lei in bianco qui è la nostra Papessa, mi permetta una piccola trasgressione, con tutto il rispetto": Massimo Giletti ha fatto questa battuta con la leader di Fratelli d'Italia a Non è l'Arena su La7. "Non mi permetterei mai", è intervenuta subito Giorgia Meloni. Siparietto a parte, il conduttore ha chiesto poi alla leader di commentare alcune parole del Pontefice sull'immigrazione: "Lui ha detto: 'il migrante va accolto, perché è in difficoltà, poi va accompagnato, promosso e integrato. Ci sono Paesi che col calo demografico che vivono hanno bisogno di gente e un migrante integrato può aiutarli'".

A quel punto la Meloni ha commentato: "Sua Santità fa il suo, la politica è un'altra cosa. Questo governo si è comportato male, agli italiani si chiede il green pass per comprare, agli immigrati niente. L'altro giorno a un signore è stato impedito di prendere un traghetto per andare a operarsi di cancro perché non aveva il green pass. Però l'immigrato senza il green pass può sbarcare". Un chiaro attacco alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Giletti allora le ha chiesto: "Ma lei sa che Salvini governa con Lamorgese? Quando vi vedete, parlatene". "Ne abbiamo già parlato - ha controbattuto la Meloni -. Io capisco la buona volontà di Salvini che dice 'ho scelto l'Italia, governo perché cerco di incidere'. A me dispiace, però, non è cambiato nulla su nessun fronte, immigrazione, green pass, obbligo vaccinale".

