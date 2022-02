Edward Luttwak, l'impensabile elogio a Luigi Di Maio: "Si è guadagnato il rispetto ovunque"

07 febbraio 2022 a

"Inizialmente era sconosciuto poi si è guadagnato il rispetto delle sue controparti dovunque": l'inaspettato endorsement per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arriva dall'analista statunitense Edward Luttwak su Twitter. Che non ha mancato di elogiare pure il titolare del dicastero della Difesa Lorenzo Guerini: "Ormai è un esperto dei problemi piani e programmi delle forze armate e della Nato. Con loro l'Italia può e deve agire in Ucraina". Incredibile, ma vero: Luttwak, che per anni ha picchiato durissimo contro M5s e grillini, si spende nell'elogio di Di Maio. Come cambiano le cose, insomma. Stupisce anche l'elogio di Guerini, ma quello per Giggino, va da sé, suscita tutt'altro tipo di reazioni.

Sul tavolo dei due ministri, infatti, c'è lo scontro Usa-Russa che coinvolge pure l'Ucraina. Invitato a spiegarsi, Luttwak - scrive il Fatto Quotidiano - ha detto: "Il silenzio dell’Italia sull'Ucraina sta diventando pesante". E ancora: "Il governo italiano è competente, non è il caso di rimanere passivi e silenziosi”. L'analista statunitense ha ricordato anche che "la solidarietà atlantica non è unidirezionale: se l’Italia non si esprime, non agisce, non prende posizione, diventa un altro tipo di alleato".

L'endorsement di Luttwak si incrocia, tra l'altro, con la previsione drammatica filtrata da uno dei più importanti quotidiani statunitensi, il New York Times: la possibile invasione russa dell’Ucraina potrebbe portare alla caduta di Kiev in due giorni e provocherebbe fino a 50mila morti civili. Ecco perché altri 1700 soldati americani sono già atterrati in Polonia, al confine con l’Ucraina. La Russia, invece, continua a dire di non avere nessuna invasione in programma.

