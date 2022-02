Giorgia Meloni, "cancellata da Mediaset si consola così". Dagospia, la bomba: si dice che Crosetto...

08 febbraio 2022 a

Fratelli d'Italia "oscurati" a Mediaset? "E Giorgia Meloni si consola con Massimo Giletti a La7". Dagospia conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla "vendetta" delle reti del Biscione dopo le durissime dichiarazioni della leader di FdI lunedì scorso, ospite di Quarta repubblica da Nicola Porro su Rete 4. Accuse a Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini che avrebbero provocato una certa irritazione ai piani alti di Cologno Monzese. Secondo Dago, così sarebbe partita la "rappresaglia" guidata da Lincia Ronzulli e da Siria Magri, moglie di Giovanni Toti, che avrebbe portato al "siluramento degli esponenti di Fratelli d'Italia dalle trasmissioni del Biscione" e al "cancellamento di tutte le ospitate previste a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio". I diretti interessati hanno smentito qualsiasi intervento "dall'alto" ma Dago tira dritto.

E il Fatto quotidiano parla anche di una certa sorpresa dentro Forza Italia per la telefonata partita dalla stessa Ronzulli (che però si dice estranea nella maniera più assoluta) e "accettata" da Fedele Confalonieri. In ogni caso, i retroscena parlano di presenze saltate all'ultimo del meloniano Galeazzo Bignami a Zona Bianca, di Elisabetta Gardini a Diritto e Rovescio e di Guido Crosetto a Stasera Italia. Motivazione ufficiale? La "contemporaneità con il Festival di Sanremo". Per Crosetto si prospetta un ritorno mercoledì sera a Stasera Italia perché, spiega il Fatto, "non viene considerato un esponente politico di FdI, ma in quota 'commentatori e giornalisti'". D'altronde, non è più parlamentare dal 2018.

La Meloni però non sta ferma e probabilmente si prenderà la sua rivincita bombardando Mediaset via La7, l'altra grande tv generalista con talk politici in prima serata. Domenica sera è sta da Massimo Giletti a Non è l'arena, tornata alla sua collocazione originale dopo aver saltato il mercoledì proprio per colpa di Sanremo. E ora si attendono nuovi interventi, anche per interposta persona, a L'aria che tira da Myrta Merlino, la mattina, Otto e mezzo da Lilli Gruber, DiMartedì da Giovanni Floris. Più difficile ipotizzare una presenza a Piazzapulita, visti gli scontri violentissimi con Corrado Formigli dopo l'inchiesta "a martello" sulla Lobby nera.

