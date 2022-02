Massimo Cacciari & Co, strepitoso "vaffa" a Michela Murgia: "Schwa? Una pericolosa deriva, danneggia il cervello delle persone"

Gianluca Veneziani 08 febbraio 2022 a

a

a

«La presidenta della commissione ha valutato l3 candidat3 e l3 ha reputat3 idone3 per il ruolo di professora. Firmato: la ministra dell'Università». Può sembrare un testo scherzoso o scritto di fretta e perciò pieno di refusi, cifre e strambi segni matematici. È invece un esempio, molto vicino al vero, del cosiddetto linguaggio inclusivo che, per evitare di discriminare persone di genere fluido, non riconducibili ai sessi maschile e femminile (almeno questa è la loro percezione), ricorre a simboli dai suoni impronunciabili: non più solo l'asterisco (*) o la chiocciola (@), ma anche lo schwa per il singolare, al po sto delle desinenze -a, -o ed -e, e lo schwa lungo per il plurale, al posto di -i ed -e. Questi simboli sono talmente fuori dalla grammatica, dalla logica e dalla grazia di Dio che neppure il nostro sistema editoriale li prevede, cosicché abbiamo provato a riprodurli con i simboli di cui sopra, il a come schwa, e il 3 come schwa lungo.

"Sono in terapia intensiva. La cura sarà lenta": Murgia, il racconto drammatico della malattia

SNOBISMO - Il dramma sarebbe già grande se questi segni venissero utilizzati solo da qualche scrittore o scrittrice, pardon scrittora, radical chic intenzionato a dimostrare il proprio snobismo, vedi ad esempio Michela Murgia. Ma il dramma diventa tragedia nel momento in cui queste perversioni lessicali, vere forme di pornografia linguistica, diventano parte integrante dei documenti di un concorso universitario: per l'esattezza, si tratta della recente procedura concorsuale nazionale per l'abilitazione a prof universitario di prima e seconda fascia nel settore Organizzazione aziendale. Nei verbali relativi al concorso, prodotti dalla commissione di docenti guidata dal prof. Luigi Maria Sicca dell'Università di Napoli, fioccavano frasi come «Si insedia la Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professora universitario . Sono presenti i Professor3», «Ciascun componenta della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela con gli altr3 Commissar3», «La consultazione da parte dell3 Commissar3 delle pubblicazioni dell3 candidat3 soggette a copyright avverrà nel rispetto della normativa vigente» (ma evidentemente non della lingua italiana). Anche nei giudizi sui candidati ricorrevano in modo sistematico espressioni mostruose come «Professora Associata», «è valutata», «Abilitata». Di fronte a questo scempio un pezzo di mondo della nostra cultura ha levato la propria voce di protesta. È nata da qui la petizione del linguista Massimo Arcangeli, firma di Libero, su change.org, che ha già raccolto oltre 6.500 firme e chiede di impedire il ricorso a questi orrori grafici nei documenti ufficiali e nell'uso comune.

"Non tutte le donne sono uguali", vergogna di Laura Boldrini: l'insulto a Elisabetta Casellati

L'aspetto interessante è che a questa campagna hanno aderito anche molti intellettuali o artisti progressisti, come il filosofo Massimo Cacciari, lo storico Alessandro Barbero, il direttore di MicroMega Paolo Flores d'Arcais e l'attore Ascanio Celestini. È la conferma che anche la sinistrasi è stufata di questo andazzo e che la missione di non violentare l'italiano non è una battaglia faziosa odi retroguardia animata da pregiudizi ideologici, ma una sfida di civiltà, che si schiera dalla parte del buonsenso, della comprensibilità e della bellezza fonetica del nostro idioma.

Francesca Michielin rifiuta i fiori? "Cosa c'è dietro lo sfregio ad Amadeus": robe da matti all'Ariston

DECLINO - Come avvertono infatti i sottoscrittori dell'appello, lo schwa e simboli analoghi «sono il frutto di un perbenismo, superficiale e modaiolo, intenzionato ad azzerare secoli di evoluzione linguistica e culturale con la scusa dell'inclusività» e produrrebbero, se adottati nel parlato, effetti sonori tragicomici tali da trasformare «l'intera penisola in una terra di mezzo compresa fra l'Abruzzo, il Lazio meridionale e il calabrese dell'area di Cosenza». I firmatari intendono anche sottoporre la petizione al ministero dell'Università e sondare insieme ai linguisti forensi i possibili risvolti legali della vicenda perché, come ci dice Arcangeli, «sono in ballo questioni legate al rispetto della lingua nazionale nei documenti ufficiali». Prima di assistere al funerale della nostra lingua, desideriamo anche noi lanciare un appello, rigorosamente inclusivo, a chi sta mortificando l'italiano con l'uso dello schwa: «Fottetevi tutt3 quant3, scrittora, professora e commisara».

***

Di seguito, l'inizio del testo della petizione e il link a change.org dove leggerla integralmente

Siamo di fronte a una pericolosa deriva, spacciata per anelito d'inclusività da incompetenti in materia linguistica, che vorrebbe riformare l'italiano a suon di schwa. I promotori dell'ennesima follia, bandita sotto le insegne del politicamente corretto, pur consapevoli che l'uso della "e" rovesciata" non si potrebbe mai applicare alla lingua italiana in modo sistematico, predicano regole inaccettabili, col rischio di arrecare seri danni anche a carico di chi soffre di dislessia e di altre patologie neuroatipiche. (...)

Clicca qui per leggere la petizione completa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.