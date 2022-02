Luigi Di Maio, "cosa gli ho visto fare al ministero": una gola profonda lo inchioda

08 febbraio 2022 a

"Il Movimento 5 Stelle ha inquinato il dibattito politico". Ne è convinto Carlo Calenda che, ospite de L'Aria Che Tira, non si risparmia. Nel salotto di Myrta Merlino su La7, il leader di Azione rivela episodi accaduti a porte chiuse. "I 5 Stelle non sono evoluti, ho visto Luigi Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le persone preparate, ha preso le sue amiche d'infanzia, ha fatto un casino sull'Ilva che la metà basta, come si fa a dimenticare?".

E ancora, Calenda è un fiume in piena nella puntata di martedì 8 febbraio: "Di Maio ha preso in giro gli operai della Whirlpool anche se sapeva da mesi che se ne stavano andando, gli ho visto fare un casino sulla Tap. Tutto questo è accaduto tre anni fa, non si può dimenticare". Per Calenda in politica si può anche essere flessibili, ma non oltrepassare il limite.

Una critica, quella dell'ex piddino al fu leader del Movimento 5 Stelle, non nuova. Sempre su La7, a Otto e Mezzo però, Calenda aveva definito l'ex ministro dello Sviluppo economico come "disastroso". "In un Paese normale venderebbe i giornali. La sinistra riformista è davvero ridotta a pensare che non si può governare senza Conte, Di Maio e Taverna?", è stata la stoccata al Pd.

