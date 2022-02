Matteo Salvini, nuova frecciata a Giorgia Meloni: "Preferisco i sì e le responsabilità che dire sempre di no"

09 febbraio 2022 a

Matteo Salvini non ha vaccinato sua figlia di 9 anni: è stato lui stesso a dirlo ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital. Il leader della Lega ha spiegato che si tratta di "scelte che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo di dibattito politico". La stessa decisione è stata presa anche da Giorgia Meloni, come da lei stessa dichiarato qualche giorno fa.

Il numero uno del Carroccio, poi, ha fatto sapere che al momento ci sono questioni piuttosto urgenti da affrontare: "La mia emergenza è approvare un decreto su luce e gas". Senza dimenticare il caos all'interno della coalizione che guida: "Il centrodestra può aspettare una settimana. Poi la mia proposta di partito sul modello di quello repubblicano americano rimane valida. Ma non mi metto a telefono a lavorare sul centrodestra, lo faccio per aiutare famiglie e imprese".

Parlando delle sulle sue ultime scelte, parecchio criticate soprattutto da Fratelli d'Italia, ha detto: "Ho votato per Draghi e per il Mattarella bis. Io preferisco i sì e le responsabilità che dire sempre di no". Infine, sulle violenze durante le manifestazioni degli studenti in piazza, Salvini è stato molto chiaro: "Sto e sempre comunque con le Forze dell'Ordine, i ragazzi hanno tutta la legittimità di manifestare, rivendicare, protestare, sempre però nei limiti del rispetto altrui. Chi indossa una divisa per mille e duecento euro, rischia la sua vita per difendere la sicurezza degli italiani, come tale va rispettato".

