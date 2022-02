Sondaggio Cartabianca, vola FdI e crolla il M5s. Lega, lieve flessione: l'onda lunga del Colle, tutte le cifre

09 febbraio 2022 a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è l'unico partito a guadagnare consensi nell'ultimo sondaggio realizzato da Emg per Cartabianca, il talk di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. La forza politica, infatti, passa dal 19,4% del primo febbraio al 19,6 dell'8 febbraio. Resta però sempre al secondo posto, dopo il Partito democratico, che guadagna solo un punto percentuale in una settimana, passando dal 21 al 21,1% dei consensi.

A rincorrere la Meloni è Matteo Salvini, che in sette giorni passa dal 18,2 al 18%, perdendo lo 0,2% dei consensi. Enorme la distanza tra il Carroccio e il M5s, ormai sprofondato al 13,9%. La compagine grillina, che sta vivendo parecchi travagli interni, prima con la rottura Conte-Di Maio poi col congelamento della leadership dell'avvocato, ha perso ben tre punti percentuali, stando a questo sondaggio.

Subito dopo i grillini, ci sono gli azzurri di Forza Italia all'8%. Il partito di Silvio Berlusconi sale di un punto percentuale rispetto a una settimana fa. Non sembra avere avuto un grande successo, invece, l'avvicinamento tra Azione e +Europa, che in sette giorni perdono lo 0,2% dei consensi, scendendo al 4,2%. In basso c'è poi Italia Viva di Matteo Renzi, che passa dla 4,2 al 4,1%.

