Carlo Calenda e Claudio Martelli si incrociano? Finisce in disgrazia: "Bugiardo", "Cafone". Rovinosa rissa

10 febbraio 2022 a

a

a

Claudio Martelli è entrato di nuovo in polemica con Carlo Calenda. Lo ha fatto con un post su Facebook, dopo averlo già fatto nel corso del programma L'Aria che tira su La7 definendolo "Ercolino faccio tutto io".. "Per cominciare, che Calenda è un bugiardo, un bugiardo sciocco perché mente senza motivo. Un anno fa l'ho incontrato due o tre volte, mi ha chiesto di aderire al suo movimento presentandosi come un liberal socialista garantista interessato al progetto dell'Avanti!", scrive l'ex vicesgretario del Psi craxiano.

"Renzi e Calenda? Due bulletti". Giuseppe Conte scappa dal voto ma Azzolina insulta gli avversari: che figura di palta | Video

"Gli dissi ci penserò e dopo averci pensato non l'ho più visto né sentito. Mi ha scritto lo stesso chiedendomi 150 euro per partecipare alla sua cena elettorale, glieli ho spediti pur di evitare di cenare con lui e altre insistenze". Come ricorda poi il sito affaritaliani Martelli critica Calenda per i suoi giudizi su Craxi e sui socialisti.

Video su questo argomento "La sua candidatura? Un grave errore": lo sfregio di Carlo Calenda a Silvio Berlusconi

"Craxi era un Ercole che però conosceva le buone maniere e che guidò il governo dei migliori risultati mentre Calenda non sa nemmeno immaginare quali fossero i rapporti umani nei partiti democratici. E' cresciuto come un cortigiano scodinzolante prima davanti a Montezemolo poi a Renzi. Ora crede di elevarsi insultando tutti, ma resta il cortigiano cafone che è sempre stato.Chi lo conosce lo evita ma se proprio vuole il resto del carlino io ci sono". Per ora non è arrivata nessuna replica di Calenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.