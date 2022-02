Centrodestra, perché non si deve cedere al ritorno del proporzionale: la più pericolosa delle derive

Giuseppe Valditara 11 febbraio 2022 a

L'Italia ha bisogno di un progetto grande ed efficace per governare il Paese. Ha bisogno di visioni strategiche, non di politiche di piccolo cabotaggio. Per predisporre un programma di governo all'altezza ci vogliono però valori chiari e convintamente sentiti. Per questo Lettera 150 ha lanciato la sfida dei liberalconservatori, una sfida che necessita di un polo politico culturalmente coeso, al di là delle differenze partitiche. Oggi quella coesione, oltreché che dalle fibrillazioni lasciate in eredità dalla elezione di Mattarella, rischia di essere messa in discussione da una volontà sempre più diffusa di proporzionale.

Abbiamo sperimentato i danni del proporzionale alla fine della Prima repubblica, pur in presenza di una classe politica mediamente superiore per caratura rispetto a quella attuale. La riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari rende necessario rivedere la legge elettorale. La prospettiva che avremmo di fronte, nel caso si decidesse di abbandonare quegli ultimi residui di maggioritario che rimangono nel nostro sistema, sarebbe preoccupante: vedremmo la moltiplicazione delle ambizioni di personaggi politici irrilevanti e senza una visione ideale, in gara per costruire partiti personali o per occupare un posto al sole in un gruppo centrista.

Oggi al centro dello schieramento non esistono più le grandi famiglie politiche che hanno fatto la storia dell'Italia nel dopoguerra. Non esistono più democristiani, socialisti, repubblicani, liberali con il loro retroterra valoriale, nel campo centrista ci sono replicanti senza principi di riferimento. Ecco perché i leader dei 3 partiti di centrodestra non devono cedere alla deriva proporzionalistica. Si finirebbe con il legittimare una politica dei due forni che alzerebbe il prezzo delle mediazioni, il tasso di litigiosità, i continui compromessi. Esiste una maggioranza morale di italiani che si identifica nei valori liberalconservatori. Passato il tempo delle comprensibili, reciproche recriminazioni, è importante che i vertici politici dei partiti di centrodestra tornino a sedere attorno a un tavolo per rilanciare un percorso unitario e semmai alzare la qualità della offerta culturale, politica e programmatica.

