Giuseppe Conte e "il piano Travaglio", retroscena: M5s verso lo schianto. Quando mollerà Draghi, c'è già la data

11 febbraio 2022 a

a

a



Beppe Grillo non si fida di Giuseppe Conte per questo vuole che Luigi Di Maio resti al suo posto. E secondo quanto riporta il sito Dagospia in un retroscena l'Elevato fa bene a non fidarsi del suo leader "perché il piano di Travaglio, advisor di punta del politicamente inesistente Peppiniello Appulo, è quello di mollare il governo Draghi".

L'uscita dall'esecutivo guidato da Draghi non si concretizzerà subito ma "a fine aprile, dopo la prevedibile batosta che i 5 Stelle prenderanno alle Amministrative. Ovviamente, i governisti dimaiani non saranno per niente d’accordo e a quel punto ci sarà battaglia...", prevede Dago.

Video su questo argomento "Non vi prendo più, per cortesia...". Beppe Grillo sbrocca con le guardie del corpo

Intanto Grillo ironizza: "Va tutto bene, mi usano un po' come condom per la protezione del Movimento, capisci? E quindi devo dire che inizia bene, finirà ancora meglio, ciao a tutti", commenta davanti ai giornalisti il fondatore e garante del Movimento 5 stelle lasciando l'hotel romano all'indomani della maratona di incontri e riunioni con i maggiorenti e i legali del M5S per affrontare la doppia crisi che si è aperta per lo scontro politico fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il leader Giuseppe Conte e per l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l'adozione dello Statuto e l'elezione dello stesso Conte.

Video su questo argomento Giuseppe Conte fatto fuori in tribunale? "Abbiamo un documento...", contromossa-M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.