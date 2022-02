Giorgia Meloni, stoccata a Mario Draghi: "Governo bellissimo? Come l'ananas sulla pizza"

19 febbraio 2022 a

Dopo il Cdm di ieri, venerdì 18 febbraio, la conferenza stampa. Attesissima. Già, perché il giorno precedente Mario Draghi si era speso in una sorta di ultimatum nei confronti della sua stessa maggioranza dopo le 4 volte in cui è andata sotto in aula. "Se non mi garantite i voti me ne vado", questo il succo del discorso del premier, discorso poi ribadito in un incontro con Sergio Mattarella, al quale ha illustrato la difficile situazione.

E così, nell'attesissima conferenza stampa, come previsto è piovuta una domanda sulle condizioni dell'esecutivo. Laconica la replica di Mario Draghi: "È un governo bellissimo". Poi, sulle frizioni interne, poco altro. Insomma, il presidente del Consiglio ha lasciato intendere che per ora si è trovata una quadra. Ma nell'anno che precede le elezioni, tenere la barra dritta è durissimo: fino a quanto durerà la pax?

Tant'è, chi ha qualcosa da eccepire è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia passa all'attacco su Twitter, rilanciando un meme con le parole di Draghi, la foto dello stesso premier e, in calce, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Dunque, le parole di Draghi: "Avete visto che ministri bravi? È un esecutivo bellissimo...". Nel meme, in basso, campeggia la scritta "non proprio". E la Meloni, di suo pugno, ci aggiunge: "Un esecutivo bellissimo agli occhi di Draghi. Bello quasi quanto l'ananas sulla pizza". Il messaggio è arrivato, forte e chiarissimo.

