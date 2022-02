FdI, Daniela Santanchè "sotterra" il centrodestra: "Lombardia, abbiamo il nostro candidato"

21 febbraio 2022 a

Ha tutta l'aria di essere una bomba sul centrodestra l'annuncio di Daniela Santanchè in vista delle elezioni regionali in Lombardia nel 2023. "Non so quali siano le intenzioni del presidente Attilio Fontana, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fratelli d'Italia ha un suo candidato", ha detto la coordinatrice regionale di FdI, a proposito del candidato del centrodestra.

E ancora, ha aggiungo la Santanché: "Fontana ha tutta la nostra stima e vicinanza politica e umana, dobbiamo capire cosa farà, ma noi siamo pronti e il nome giusto ce lo abbiamo". Durante la conferenza stampa al Pirellone dove è stato annunciato l'ingresso nel partito dell'ex sindaco leghista di Agnosine, Giorgio Bontempi, la coordinatrice di FdI ha anche sottolineato: "Oggi in tutti i sondaggi Fdi è costantemente in crescita, il primo partito della coalizione di centrodestra e questo deve essere riconosciuto dagli alleati perché in politica funziona così".

Un centrodestra che "comunque va ripensato. Il metodo non ha funzionato al Quirinale, questo deve porci delle domande: dovreste chiedere alla Lega e Forza Italia se stanno con il centrodestra o con il centrosinistra: oggi stanno a sinistra. La nostra scelta è chiara e trasparente a loro non come la nostra. Non siamo più il partito del 3%". E chiosa: "Non credo che il candidato possa sempre e solo deciderlo Matteo Salvini".

