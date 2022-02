Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni continua a "pescare" da Salvini: Fdi sempre più primo, giù la Lega

21 febbraio 2022 a

Come in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Attualmente la situazione politica è piuttosto cristallizzata e ciò si riflette anche sulle intenzioni di voto, che non fanno registrare grossi scossoni ma giusto qualche piccolo cambiamento.

Anche questa settimana Fratelli d’Italia si è confermato il primo partito italiano: può gioire Giorgia Meloni, che sta assorbendo tutti i voti persi da Matteo Salvini da quando ha scelto di entrare nel governo presieduto da Mario Draghi. Fdi è rilevato al 21,4%, la stessa cifra di sette giorni fa. Piccola flessione invece per il Pd di Enrico Letta, che si ritrova a dover inseguire il partito della Meloni: i dem sono dati al 20,7% (-0,4). Continua a scendere la Lega, che perde un altro 0,2 e si ritrova al 16,8%.

Piccolo recupero, invece, da parte del Movimento 5 Stelle che, dopo aver toccato praticamente il minimo da inizio legislatura, si ritrova al 13,1% (+0,3 rispetto alla scorsa settimana). Leggera flessione anche per Forza Italia (7,8%, -0,2), mentre Carlo Calenda capitalizza il congresso di sabato 19 febbraio, con la federazione composta da Azione e +Europa che è rilevata al 5,1% (+0,4).

