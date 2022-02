Green pass, M5s in rivolta contro Giuseppe Conte: "E la Costituzione?", caos sul certificato

25 febbraio 2022 a

a

a

Non bastavano i giudici, ora Giuseppe Conte deve vedersela anche con i grillini. In particolare con venticinque deputati e tre senatori. Sono loro ad aver inviato una lettera al leader del Movimento 5 Stelle, chiedendo l'abolizione del Green pass. Tra i firmatari due pezzi grossi: Riccardo Fraccaro, già ministro e sottosegretario a Palazzo Chigi nonché un tempo fedelissimo di Conte, e Virginia Raggi, ex sindaca di Roma.

"La pista porta fino a Virginia Raggi". Grillo e Di Maio, il complotto perfetto: perché Conte è un leader coi giorni contati

Tutti insieme, riporta Il Foglio, hanno seguito la proposta del deputato piemontese Davide Serritella. È lui il promotore dell'iniziativa arrivata direttamente ai vertici del M5s. E così al presidente Conte e ai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone, i Cinque Stelle chiedono di uscire dal Green pass con una tabella di marcia presentata proprio da loro. L'obiettivo? L'accantonamento della certificazione verde entro il 31 marzo, a stato d’emergenza scaduto. In quell'occasione - è il loro ragionamento - difficilmente Mario Daghi potrà opporsi. "L’Italia – si legge nel documento - ha posto in essere forzature costituzionali per fronteggiare la pandemia, stigmatizzate anche a livello internazionale".

"Mi sono dimenticato di avvertirlo". Conte sospeso? Sconcertante Crimi: che roba è il M5s, in che mani siamo

La missiva arriva in un momento tutt'altro che casuale, ossia a ridosso dell'incontro tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i capigruppo grillini. Non solo, perché l'iniziativa arriva a poche ore di distanza da una mezza prova di forza in Aula. I pentastellati si sono infatti rifiutati di ritirare un ordine del giorno che impegnava il governo a rottamare il Green pass il 31 marzo. Insomma, il fronte No pass mette a serio rischio la leadership di Conte, già alle prese con la decisione del Tribunale di Napoli che ha di fatto sospeso la sua elezione.

Draghi non sopporta più le follie del M5s: sfida aperta a Conte. Il piano per isolare i grillini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.