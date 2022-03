L'aria che tira, Mario Monti insulta Matteo Salvini: "Con Putin? Come cagnolini mansueti"

10 marzo 2022 a

"Il popolo russo deve capire che l'Occidente ce l'ha a morte con Putin e non col popolo": Mario Monti è intervenuto a L'Aria che tira su La7 per parlare della guerra in Ucraina. Il senatore a vita ha voluto fare un chiarimento: "L'Occidente vede con simpatia la Russia e il suo popolo ma non può tollerare questo signore", ha detto, riferendosi sempre allo zar. A tal proposito, poi, ha inviato una frecciatina: "Molti politici italiani e di altri Paesi si sono accasati a Putin come dei cagnolini mansueti mentre facevano i ringhiosi mastini nei confronti dei leader politici dei loro Paesi".

A quel punto allora è intervenuta la conduttrice, che gli ha chiesto: "Ce l'ha con qualcuno in particolare? Ha visto la figuraccia che ha fatto Salvini in Polonia?". Il riferimento è al leader della Lega, che nei giorni scorsi è andato sul confine tra Ucraina e Polonia per essere di aiuto, ma è stato trattato con disprezzo da un sindaco polacco. Quest'ultimo gli ha messo davanti la maglietta col ritratto di Putin sopra e gli ha chiesto di condannare lo zar insieme a lui.

Commentando l'episodio, Monti ha detto: "Si, penso che Giorgetti e la Meloni abbiano riso sotto i baffi. Ma poi un sindaco sul confine di una guerra che riesce ad avere un backoffice che gli procura magliette in tempo reale...insomma è stata una performance straordinaria".

