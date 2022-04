Mario Draghi, "foto segnaletiche sul tavolo": retroscena, come si è presentato al Copasir

08 aprile 2022 a

a

a

Gianfranco Ferroni nella sua rubrica dei “Veleni” sul Tempo si è occupato di Mario Draghi e della sua “prima volta” al Copasir da presidente del Consiglio: “L’audizione - si legge - in una saletta non certo grande del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica guidata da Adolfo Urso, è stata preparata fin nei minimi dettagli dall’ex numero uno della Bce”.

"Draghi? Battute ridicole". Furia-Cacciari dalla Gruber: "Chi paga le bollette agli italiani senza soldi?"

“Sul tavolo - è il dettaglio svelato da Ferroni - tra il suo posto e quello del sottosegretario con delega ai servizi segreti Franco Gabrielli, c’era un foglio con le “foto segnaletiche” di tutti i componenti del Copasir, per non confondere nomi e volti: ogni tanto il premier gli lanciava un’occhiata”. Secondo Ferroni c’è un aspetto che avrebbe colpito molto Draghi: “La maggioranza assoluta, straripante, di uomini presenti nella commissione. Come donna c’è solo Federica Dieni: una su dieci componenti. Sono cose che a Palazzo Chigi ricordano…”.

Video su questo argomento "Draghi dice bugie", Senaldi definitivo sul premier: "Populista, se spegniamo i condizionatori condanniamo gli ucraini alla strage"

L’audizione del premier è durata un paio d’ore: la relazione, preparata assieme a Gabrielli, è stata meticolosa, con Draghi che ha indicato chiaramente la bussola geopolitica del Paese. Atlantismo, europeismo, unità e coerenza con gli alleati: questi i punti fondamentali del discorso di Draghi, che ha poi mandato anche un messaggio ai partiti. Secondo il premier i politici devono essere trasparenti nei loro rapporti con la Russia e con la Cina: è questo il confine che Draghi ha tracciato di fronte al Copasir.

"Condizionatori? Roba da populisti": Gaia Tortora smonta Mario Draghi, basta una frase

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.