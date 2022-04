Mario Draghi, il lapsus: "I rapporti tra Italia e Argentina...", imbarazzo in Algeria

11 aprile 2022 a

Mario Draghi ha concluso la sua visita al palazzo presidenziale d’Algeria, dove ha incontrato il presidente Ambelmadjid Tebboune e siglato un accordo che porta fino a 9 miliardi di gas in più per l’Italia. Un primo passo per liberarsi dalla dipendenza russa sul medio periodo. Dopo l’incontro, il premier italiano ha tenuto una conferenza stampa e proprio in apertura è stato vittima di un lapsus.

“Voglio ringraziare l’Algeria per la calorosa accoglienza. I rapporti tra Italia e Argentina hanno radici profonde”, ha dichiarato Draghi, che non si è corretto, evidentemente perché non si è reso conto dell’errore commesso. Un piccolo momento di imbarazzo, che è stato superato dalle successive parole del premier. “Subito dopo l’invasione dell’Ucraina - ha proseguito - aveva annunciato che l’Italia si sarebbe mossa con la massima celerità per ridurre la dipendenza dal gas russo. Gli accordi di oggi sono una prima, significativa risposta a questo obiettivo strategico. Il governo è al lavoro per difendere i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto”.

“L’Algeria è l primo partner commerciale dell’Italia nel continente africano - ha aggiunto Draghi - e l’interscambio tra i nostri Paesi è in forte crescita. A novembre, c’è stata la visita del presidente della Repubblica con l’intitolazione del giardino ‘Enrico Mattei’. Mattei è stato un grande protagonista della collaborazione tra i nostri Paesi, una collaborazione che oggi rafforziamo ulteriormente”.

