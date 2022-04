Nicola Oddati, indagato l'ex braccio destro di Nicola Zingaretti: soldi, terremoto ai vertici Pd

28 aprile 2022 a

Indagato per turbativa d’asta Nicola Oddati, ex braccio destro di Nicola Zingaretti e uomo scelto da Enrico Letta per coordinare il lavoro delle Agorà democratiche. Oddati, membro della direzione nazionale del Pd, risulta destinatario di un decreto di perquisizione notificato mercoledì mattina dalla Procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti pubblici per la riqualificazione del rione Terra a Pozzuoli.

Le indagini puntano a verificare i rapporti tra Pd e imprenditori. Indagato in questo filone di indagine anche il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, a cui vengono contestati i reati di turbativa d’asta e corruzione. Secondo i pm Stefano Capuano e Immacolata Sica, il primo cittadino avrebbe ricevuto o si sarebbe fatto promettere dazioni di denaro e posti di lavoro.

"Tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative, mi auguro non solo una tempestiva definizione delle indagini in modo da consentire di dimostrare l’assoluta regolarità dell’operato del sottoscritto e dell’amministrazione comunale ma, soprattutto, che tale vicenda giudiziaria, manifestatasi all’epilogo della mia decennale esperienza da sindaco, non possa inficiare l’eccellente lavoro fatto da tutti i miei collaboratori per rendere la città di Pozzuoli quella che è diventata oggi", ha commentato Figliolia.

