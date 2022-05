Roberto Calderoli, "non siamo la caritas del Pd": ufficiale, il governo pronto a saltare

05 maggio 2022 a

a

a

Il proporzionale Roberto Calderoli proprio non lo vuole. Il leghista delle leggi elettorali avrebbe svelato tutte le sue intenzioni a Palazzo Madama, quando di bocca gli è uscita la frase: "Scusate, ma perché noi dovremmo fare la Caritas del Pd?". D'altronde la voce sulla nuova legge elettore circola da giorni tra i corridoi: non è una novità che il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, per sopravvivere, puntino al proporzionale. Per farlo però necessitano di qualcuno a destra, magari proprio quella Lega che siede all'esecutivo.

"Siamo una democrazia, ecchec***". Calderoli, fucilata contro Draghi: svelato il ricatto del premier

"Tra le vecchie volpi dem, complici le ambiguità di Salvini e alcune dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti, un'idea era balenata", scrive Il Foglio svelando il retroscena. Ad avallare l'ipotesi di un proporzionale anche il caos che si respira tra le forze del governo. Tensioni che potrebbero portare alle elezioni in autunno, purché con il proporzionale. Lo ribadiva ancora ieri il senatore dem Andrea Marcucci all'Adnkronos. "Le frizioni dentro entrambe le coalizioni sono evidenti a tutti, per questo auspico che si cambi una legge elettorale che costringerebbe noi come il centrodestra, a tenere in piedi alleanze che non sono più credibili".

"Faccia pure. Tanto ora parleranno gli italiani...": Roberto Calderoli, dichiarazione di guerra a Giorgia Meloni

Che i dem puntino al proporzionale non è una novità. Lo stesso Nicola Zingaretti, un tempo segretario del Pd, non è ha mai fatto mistero. E così la pensano pure Dario Franceschini e Matteo Orfini. Tutte le correnti del partito insomma. Per questo anche il segretario Enrico Letta, da sempre fautore del maggioritario, ha aperto le porte a questa strada. Per farlo servono i numeri. E a destra la strada per il proporzionale è tutta in salita, visto che Giorgia Meloni da tempo va dicendo che il partito che prende più voti sceglie il presidente del Consiglio. "Vedrete - si dicono comunque convinti i dem - che Salvini pur di non finire a fare la stampella della Meloni ci seguirà". Peccato però che il Pd non ha preso in considerazione le barricate di Calderoli.

"Sono stupito. Nel 1987...". La denuncia di Calderoli: gioco sporco della Consulta per "proteggere" i magistrati?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.