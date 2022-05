Mara Carfagna umilia il big del Pd: "Ti ho spedito il Maalox, non te la prendere..."

19 maggio 2022 a

Botta e risposta sui social tra Mara Carfagna e Vincenzo De Luca. Il ministro per il Sud ha consigliato al presidente della Campania di prendersi un po' di Maalox (il medicinale che serve per combattere l'acidità e il mal di stomaco, ndr): "Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai 'ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…", ha scritto la Carfagna in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

"Colpita...", ha quindi ribattuto il governatore sulla sua pagina Facebook, senza però fare un esplicito riferimento al ministro per il Sud. E poco dopo ecco che si scrive l'ultimo atto della querelle con la Carfagna che twitta: "Tu già affondato".

Lo scontro nasce dalla mancata partecipazione di De Luca alla seconda giornata del forum "Verso Sud", organizzato dal ministero per il Sud con The European House - Ambrosetti lo scorso fine settimana a Sorrento, al quale hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Mario Draghi e una decina di ministri, oltre ai leader dei principali partiti. Nel programma della seconda giornata era previsto un dibattito tra i governatori delle Regioni del Sud, al quale però De Luca non ha preso parte. Lo stesso De Luca aveva definito il forum una "iniziativa a marchio Forza Italia più che istituzionale".

