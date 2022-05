Renato Brunetta: "Per la prima volta la Pa è assente dalle Raccomandazioni Ue"

24 maggio 2022 a

"Ieri la Commissione Europea ha pubblicato le Country Specific Recommendations. Nel documento annesso si riconoscono le vecchie e note criticità della PA italiana – le debolezze strutturali, il peso della cattiva burocrazia, la scarsa capacità amministrativa, in particolare a livello locale, l’insufficiente reattività alle esigenze delle imprese – ma la novità eclatante è che, per la prima volta dall’inizio del Semestre Europeo nel 2011, la riforma della PA non viene inclusa, né direttamente né indirettamente, nell’elenco della parte dispositiva delle Raccomandazioni. La ragione? Si riconoscono le riforme contenute nel PNRR, che “possono rafforzare la capacità amministrativa e ridurre la burocrazia”, spingere l’innovazione e realizzare concretamente il principio “once only”: nessun cittadino e nessuna impresa si deve veder chiedere da un’amministrazione documenti che sono già in possesso della PA": il discorso di Renato Brunetta al Technology Forum PA, lo spin off della InnoTech Community di The European House-Ambrosetti interamente dedicato alla Pubblica amministrazione.

