Matteo Salvini, "atterra a Mosca tra poche ore": clamorosa missione di pace

Matteo Salvini sta per andare in Russia. L’indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che c’erano state voci smentite direttamente dal segretario della Lega. Fonti del partito hanno però fatto trapelare la notizia di una partenza per Mosca “imminente”: i dettagli sarebbero in via di definizione, ma ormai sarebbe certa la missione di Salvini, che vuole contribuire a un cessate il fuoco tra la Russia e l’Ucraina.

L’idea era emersa in diverse occasioni nelle scorse settimane, con Salvini che tra smentite e allusioni non aveva però effettivamente organizzato il viaggio. Invece a quanto pare nelle ultime ore l’iniziativa avrebbe subito un’accelerazione improvvisa e si sarebbe concretizzata: il segretario leghista potrebbe atterrare in Russia già nelle prossime ore. Le sue ultime dichiarazioni sul conflitto hanno riguardato la telefonata avvenuta ieri tra Mario Draghi e Vladimir Putin: “Bene i contatti diretti, giusto tenere aperti i canali diplomatici e chiedere alla Russia gesti di pace, a partire dalla riapertura alle esportazioni di grano”.

“Anche la Lega, e io personalmente - ha sottolineato Salvini - insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda”. Adesso il segretario leghista sarebbe pronto a volare alla volta di Mosca: un’iniziativa clamorosa, che in precedenza lo stesso Salvini aveva smentito. “Nessun visto chiesto o missione organizzata - aveva dichiarato - ma l’obiettivo di arrivare alla pace a qualunque costo rimane per me una priorità”.

