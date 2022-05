I nuovi mostri: da 5 Stelle alla Lega, la diaspora dei minipartiti

Non c'è solo Giarrusso. Ma anche Pertrocelli, Lezzi, Donati e tutti gli altri: prima s'indignano col Capo, poi gridano all'attacco liberticida, infine si staccano e tentano di fondare un nuovo movimento. Vita, diaspore e disavventura di partiti che sono scissioni dell'atomo....

“M'hanno rimasto solo, 'sti quattro cornuti!”. C’è, nella fotografia della straziata solitudine del Vittorio Gassman/Peppe er Pantera dei Soliti ignoti, il richiamo a tutti i caduti, gli espulsi, gli esiliati del Movimento Cinque Stelle.

Sono un battaglione, i defunti politici del grillismo. E ognuno di loro –lapidi di una tragica Spoon River- ha una sua storia. Dell’ultimo, del Dino Giarrusso dallo sguardo saraceno, che ha lasciato il Movimento ma mica lo scranno da europarlamentare (nonostante gli strali lanciati da Giarrusso stesso contro i “traditori” che l’hanno preceduto) per fondare “un mio movimento”, s’è detto tutto. Della penultima, l’Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa che non voleva mollare l’alloggione di servizio al centro di Roma, si ricorda l’acronimo della nuova micro-formazione, Noi- Nuovi Orizzonti per l’Italia “dove i giovani saranno protagonisti”, spiega l’ex ministra, senza che i giovani ne fossero informati. Del terzultimo simbolo della scissione dai pentastellati (la Stampa li chiama “i pentecatti”, non senza una congruità), l’Alternativa costituitosi come componente alla Camera, si ammira invece l’attaccamento alla vita. Alternativa (alternativa a chi, poi? A Conte, a Salvini, al Pd, a Draghi, al mondo…) si osserva il deputato Andrea Colletti svettare come presidente e come fiero e intransigente oppositore al governo Draghi. Mentre frontwoman e frontman risultano l’ex ministra del Mezzogiorno Barbara Lezzi e Emanuele Dessì, oggi approdato al circolo tenacemente marxista dei Comunisti di Marco Rizzo. Tra l’altro, l’ultimo ad avere aderito ad Alternativa è Vito Petrocelli, il sino-putiniano decaduto dalla presidenza della commissione Esteri a Palazzo Madama in seguito alle dimissioni di massa dei componenti. E, detto Petrocelli, ho detto tutto (diceva Totò). E prima ancora di Alternativa, un drappello di transfughi delusi sempre dal M5S era confluito in Partecipazione attiva. Ma la reale partecipazione attiva alla politica di Partecipazione attiva s’era ridotta, alla fine, in una serata sotto le stelle cadenti –“Movexit” il 10 agosto del 2012-; e ogni iscritto s’era dato alla fuga, primo fra tutti quel Walter Rizzetto confluito in Fratelli d’Italia. Ora, a parte la formidabile ascesa dell’Italexit di Gianluigi Paragone il quale cresciuto fino al 5%, sta strutturando un vero e proprio partito con solide basi (antieuropee) in Europa, codesti partitelli recitano più o meno tutti lo stesso copione.

Si litiga col Capo. Si critica, nell’ordine: “la mancanza di democrazia interna”, “il fallimento degli ideali” del partito, “la delusione degli iscritti”. Si invoca la “libertà di opinione”, non senza prima aver richiesto una poltrona in commissione, un posto al ministero o l’assicurazione alla ricandidatura, ovviamente rifiutate. Ci si produce in una profonda dose di sdegno. Si danno le dimissioni dal partito (ma non dal Parlamento, occhio); e ci si presenta agli elettori senza minimamente considerare che, di solito, quelli sono gli elettori del partito e non i propri. Dopodiché, l’ansia scismatica eleva i ribelli fino al delirio di onnipotenza. Ed ecco Sara Cunial e Davide Barillari che si trasformano in una sorta di reverendo Moon dell’antiveccinismo, o si barricano senza mascherina negli uffici della Camera. Ed ecco l’ex ministro Lorenzo Fioramonti –l’unico, a memoria d’uomo ad essersi dimesso per coerenza- fondare Eco, formazione ambientalista. Ed ecco l’Emilio Carelli che, da antico democristiano, sogna sempre il grande Centro di gravità permanente e finisce in un classico Centro-popolari Italiani. Ma basta dare un’occhiata alla variegata fauna dei gruppi misti per registrare che quest’inguaribile tendenza alla fondazione di componenti, formazioni, gruppi, gruppetti, scissione dell’atomo va oltre il pentastellatismo. C’è, per esempio, alla Camera, Manifesta la neonata componente di sinistra “che vuole essere alternativa alle forze che sostengono il governo Draghi. A lanciarla, in tandem con i movimentisti di Potere al Popolo, quattro ex M5s: Silvia Benedetti, Chiara Yana Ehm, Doriana Sarli e Simona Suriano”, dicono le cronache.

Mentre da destra, più precisamente dalla Lega, è stata –diciamo-accompagnata a un per nulla sofferto distacco l’immarcescibile Francesca Donato. No-Vax, putinaniana ai limiti del negazionismo, anti-tutto, la signora della quale Salvini s’è liberato, dopo essersi avvicinata a Paragone (per poi essere espulsa anche da Identità e Democrazia), ora si candida con il suo personale raggrumo elettorale, Rinascita per Palermo, a “sindaco trasversale” della città. Sulla sua scia è riapparso Antonino Ingroia, l’ex magistrato che trasformò, al tocco, qualunque cosa politica in fallimento esistenziale. Ingroia e Donato in una non frequentatissima conferenza stampa hanno fieramente dichiarato che “noi siamo in campo per la Costituzione”. Ma pare che, neanche qui, la Costituzione sia stata preventivamente informata. M'hanno rimasto solo, sti quattro cornuti, appunto. Ad una più attenta analisi cinematografica più che i Soliti ignoti, qui il richiamo è palese a un altro capolavoro di Monicelli. I nuovi mostri. Oddio, nuovi…

