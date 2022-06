Beppe Sala e Luigi Di Maio, nasce il loro gruppo? Chi puntano in Forza Italia

19 giugno 2022 a

Beppe Sala è molto determinato: vuole costruire una forza liberal democratica e ambientalista. Per farlo, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, in quest'ultimo periodo si sta sentendo spesso con Luigi Di Maio. L'intenzione del sindaco di Milano è di costituire in Parlamento "un gruppo di deputati e senatori che metta in sicurezza il governo, al riparo dalle oscillazioni di Giuseppe Conte e Matteo Salvini". Questa specie di asse punta anche a coinvolgere l'ala governista di Forza Italia, a partire da Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, e la componente Verde.

Sala pone però due condizioni. "La prima è che il sindaco non può e non vuole lasciare Milano, che lo ha scelto di nuovo meno di un anno fa, esposta all'instabilità del voto anticipato. L'altra è che non crede al fai da te, non pensa a un polo autonomo, ma a una formula che aiuti il centrosinistra contro populisti e sovranisti, alleandosi almeno nei collegi uninominali", scrive il Corriere.

Sembra che Mara Carfagna stia a osservare "con piacere l'interesse di altri sulla sua persona, ma non si sente coinvolta in alcun altro progetto e resta concentrata sul suo lavoro di ministra in quota Forza Italia. Così come solo al governo pensa Mariastella Gelmini". E Di Maio? Il ministro degli Esteri ormai è molto deluso dal Movimento 5 stelle. "È convinto che il partito del miracolo del 2018 navighi adesso tra il 5 e l'8 per cento, non ha ancora deciso se salpare per altri lidi ma per ora si prepara a combattere, in completa sintonia con Sala, quella che ritiene la madre di tutte le battaglie: il confronto in Parlamento sul sostegno all'Ucraina, cartina di tornasole della tenuta del governo".

